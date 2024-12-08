Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Prabowo Diejek soal Target Ekonomi hingga Makan Gizi Gratis

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |06:26 WIB
4 Fakta Prabowo Diejek soal Target Ekonomi hingga Makan Gizi Gratis
Cerita Prabowo kerap diejek karena target pertumbuhan ekonomi (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sering diejek saat menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Meski mendapat tantangan, Prabowo tetap berkomitmen mewujudkan cita-cita tersebut demi masa depan anak-anak Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta pejabat kementerian dan lembaga membatasi perjalanan luar negeri untuk menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun, agar dana dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak.

Berikut ini 4 fakta Prabowo sering diejek hingga minta perjalanan luar negeri dibatasi, yang dirangkum Okezone, Minggu (8/12/2024):

1. Diejek soal Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sempat diejek ketika menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Menurutnya, cita-cita atau tujuan harus selalu ditetapkan setinggi mungkin.

"Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Saudara-saudara saya selalu mengutip Bung Karno, Bung Karno mengajarkan dari dulu gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai ke langit minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," kata Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang, Minggu (8/12/2024).

2. Di Cap ‘Gila’ karena Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo bercerita bahwa program makan bergizi gratis sempat diejek oleh beberapa pihak. Bahkan, katanya, Kepala Negara dianggap gila karena mencanangkan program tersebut.

"Waktu saya canangkan program ini saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang, saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila," kata Prabowo.

Meskipun banyak yang meragukan program tersebut, Prabowo menegaskan akan mewujudkannya demi masa depan anak-anak Indonesia.

Halaman:
1 2
