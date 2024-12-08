Profil hingga Harta Kekayaan Bos Asuransi yang Tewas Ditembak Mati

JAKARTA - Bos Asuransi UnitedHealth, Brian Thompson tewas ditembak mati di luar hotel Hilton di Midtown Manhattan, New York. Perburuan terhadap tersangka penembakan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Wali Kota New York City Eric Adams mengatakan bahwa pihak berwenang sudah mengidentifikasi pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan CEO perusahaan asuransi tersebut.

"Jaringnya semakin ketat," ujar Adams, dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (8/12/2024).

Lantas siapa Brian Thompson?

UnitedHealth merupakan perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika Serikat (AS) yang melayani jutaan orang di negara itu.

Thompson bergabung dengan UnitedHealth pada 2004 dan menjabat sebagai CEO UnitedHealthcare, unit dari UnitedHealth Group, pada April 2021.

Melansir dari Yahoo, Thompson memiliki kekayaan bersih hingga USD43 juta atau setara Rp681,6 miliar. Kekayaan tersebut terdiri dari 72.000 unit saham UnitedHealth Group sekitar USD42,9 juta.