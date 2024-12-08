Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Infrastruktur Energi dan Kelistrikan Mulai Dibangun di Papua Utara

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |09:56 WIB
Proyek Infrastruktur Energi dan Kelistrikan Mulai Dibangun di Papua Utara
Proyek Infrastruktur Energi dan Kelistrikan Mulai Dibangun di Papua Utara. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia membangun fasilitas regasifikasi darat (Land Based Regasification Plant) dan regasifikasi terapung atau Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG di Papua Utara.

Proyek tersebut digarap PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan Papua Bersama Konsorsium yang digawangi oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PGN LNG Indonesia (PLI), PT Enviromate Technology International (ETI), serta PT Apca Tirta Engineering (APCA).

Papua Bersama Konsorsium dan PLN EPI sepakat untuk melakukan studi dan rencana pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan berupa fasilitas regasifikasi terapung (FSRU) berkapasitas hingga 12.500 CBM dan fasilitas regasifikasi darat (land based regasification plant) berkapasitas hingga 8x500 meter kubik.

"Kolaborasi ini memberikan kami kesempatan untuk lebih tumbuh," kata Direktur Perencanaan Bisnis PIS, Eka Suhendra, Minggu (8/12/2024).

Proyek ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung ketahanan energi nasional, serta menjadi wujud nyata dari komitmen Pertamina terhadap dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

“PIS terus berupaya untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat sinergi BUMN,” imbuh Eka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178251/batu_bara-VtiS_large.jpg
Prabowo Fokus Ketahanan Energi, Pasokan Batu Bara PLTU Timor-1 Dijamin Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175393/biomassa-kE1H_large.jpg
Bioenergi Diusung Gantikan Biomassa, Siap Jadi Motor Hijau Transisi Energi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174913/gas_bumi-MRKP_large.jpg
Rantai Pasok Gas Didorong Jadi Pilar Ketahanan dan Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140774/prabowo_subianto-nyu3_large.png
Prabowo Yakin Indonesia Swasembada dan Pasok Energi ke Dunia, Punya Banyak Harta Karun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132849/pertagas-cKvd_large.jpg
Dukung Asta Cita Prabowo, Monetisasi Lapangan Migas demi Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121485/terminal_lng-umjD_large.jpg
Percepat Gasifikasi di Sulawesi-Maluku, Gantikan BBM dengan LNG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement