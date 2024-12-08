1.147 Gardu Listrik Dipulihkan Usai Padam akibat Cuaca Ekstrem

JAKARTA - PT PLN (Persero) memulihkan bertahap 1.147 gardu yang sempat padam akibat cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, lebih dari 60% gardu telah berhasil dioperasikan kembali untuk mengaliri listrik sekitar 67.000 pelanggan terdampak.

“Kami terus bekerja keras agar masyarakat yang terdampak dapat segera beraktivitas dan listrik kembali pulih. Ratusan petugas di lapangan all out 24 jam nonstop untuk menyelesaikan misi kemanusiaan ini,” ujar Darmawan, Minggu (8/12/2024).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Agung Murdifi menyebut, pihaknya sudah mengoperasikan 705 gardu atau lebih dari 60 persen gardu yang terdampak akibat cuaca ekstrem.

Pemulihan terus dilakukan secara bertahap demi keamanan dan keselamatan warga, serta menyiasati beberapa medan pegunungan yang sulit dijangkau.

Saat ini, PLN UID Jawa Barat menyiapkan empat posko siaga di Pelabuhan Ratu, Cikembar, Sukanagara, dan Tanggeung. Selain itu, menerjunkan lebih dari 300 personel, 52 kendaraan operasional, sepuluh truk, lima crane.

“Kami juga berkoordinasi dengan aparat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Pemerintah Daerah setempat untuk pemulihan," paparnya.