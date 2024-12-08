Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Rayu Singapura Investasi Energi Hijau di Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:12 WIB
Rosan Rayu Singapura Investasi Energi Hijau di Indonesia
Menteri Investasi Rosan Rayu Singapura untuk Investasi Energi Hijau di Indonesia. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani ingin mendapat investasi sektor energi hijau dan hilirisasi dari kunjungannya ke forum Exclusive Dialogue: Mapping Indonesia Investment Trend 2025 yang berlangsung di Singapura.

Rosan menilai, potensi energi terbarukan (EBT) sebesar 3.700 gigawatt. Menurut dia, pentingn kolaborasi internasional untuk mendukung ketahanan energi hingga hilirisasi komoditas strategis.

“Fokus pada pengembangan sumber daya manusia adalah langkah vital dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan,” ujar Rosan melalui keterangan pers, Minggu (8/12/2024).

Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan industri berbasis kelautan.

Pemerintah pun optimis bahwa peningkatan kerja sama lintas sektor di tahun mendatang akan memperkuat proyek strategis dan menjaga keberlanjutan investasi di Tanah Air.

Rosan mencatat, keunggulan komparatif ini diperkuat oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan performa ekonomi yang unggul.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan perlunya tindakan cepat untuk memanfaatkan bonus demografi yang sedang berlangsung.

Senada, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura H.E. Suryopratomo menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di level 8 persen selama masa pemerintahan baru.

Fokus utama pembangunan diarahkan pada transformasi ekonomi digital, percepatan ekonomi hijau, dan penguatan integrasi regional melalui kolaborasi internasional.

“Target ini bukan hanya sekadar tujuan, tetapi juga seruan untuk bertindak, membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di tengah dinamika global melalui langkah-langkah strategis yang mendorong kemajuan bangsa,” papar Suryopratomo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement