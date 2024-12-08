Stok dan Harga Pangan Dijamin Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok dan harga pangan aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Kepastian ini setelah dilakukan pengecekan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta .

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang memimpin inspeksi menyampaikan bahwa secara keseluruhan harga dan stok pangan pokok strategis dalam kondisi memadai dan wajar. Ia bahkan menyebut kondisi pangan dalam keadaan sangat baik.

"Hari ini bersama-sama kita cek langsung ke pasar. Secara keseluruhan kondisi pangan sangat baik," ucap Arief. Minggu (8/12/2024).

Arief merinci, beberapa komoditas pangan dalam harga yang wajar antara lain daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram (kg). Kemudian juga daging sapi paha depan Rp120.000 per kg serta bawang putih Rp42.000 per kg.

Selanjutnya harga cabai merah keriting berada di angka Rp35.000 per kg, dan cabai hijau Rp42.000 per kg. Sementara harga beras Bulog SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Rp12.000 per kg atau Rp60.000 per sak (isi 5 kg).

Arief juga memaparkan bahwa saat ini harga telur terpantau stabil di harga sekitar Rp24.000 sampai Rp26.000 per kilo. Menurutnya harga yang baik ini tidak lepas dari pakan berupa jagung peternak yang terjaga, yang dipasok oleh Bulog sekitar 90 ribu ton.