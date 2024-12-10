Kolaborasi Mitra Galeri Investasi, MNC Sekuritas Sambut Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati

JAKARTA – MNC Sekuritas menyambut kunjungan mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Sebagai salah satu mitra Galeri Investasi (GI) BEI yang telah bekerja sama dengan MNC Sekuritas sejak 2016, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon melakukan kunjungan ke MNC Sekuritas pada Senin (2/12/2024). Kunjungan ini diikuti 50 mahasiswa yang tergabung dalam Tax Center dan GI BEI Universitas Swadaya Gunung Jati. Kegiatan diawali dengan kunjungan ke studio iNews dan dilanjutkan dengan office tour, serta pemaparan materi mengenai pasar modal di kantor pusat MNC Sekuritas, Jakarta.

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gunung Jati Cirebon Moh. Yudi Mahadianto mengatakan bahwa company visit merupakan salah satu kegiatan akademis agar mahasiswa melakukan pembelajaran dengan mengunjungi suatu perusahaan yang berhubungan dengan mata kuliah dan program kerja.

“Tujuan diadakannya kegiatan ini agar para mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan tidak hanya secara teori, namun juga dari sisi praktis suatu perusahaan dan diharapkan mendapatkan informasi peluang kerja di perusahaan MNC Sekuritas,” ujar Yudi.

Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah mengatakan bahwa MNC Sekuritas dan GI BEI Universitas Swadaya Gunung Jati telah bekerja sama selama 8 tahun, dan diharapkan akan terus berlanjut.