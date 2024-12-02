MNC Sekuritas Bahas Potensi Perkembangan Produk Terstruktur di SEA Today Business

JAKARTA – MNC Sekuritas membahas mengenai potensi perkembangan produk terstruktur di pasar modal Indoensia. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade. Pasar produk terstruktur di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan semakin menarik.

Produk terstruktur di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan pasar keuangan dan peraturan yang lebih berkembang.

Produk terstruktur di pasar modal Indonesia seperti Exchange Traded Fund (ETF) dan Waran Terstruktur (WT)menawarkan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi investor.

Dengan pemahaman produk yang cukup, produk terstruktur dapat menjadi instrumen alternatif untuk saham, obligasi, mau pun reksa dana konvensional.