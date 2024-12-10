Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perjanjian Dagang IEU-CEPA Bikin Ekspor-Impor Naik 6 Kali Lipat

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |06:48 WIB
Perjanjian Dagang IEU-CEPA Bikin Ekspor-Impor Naik 6 Kali Lipat
Kerjasama IEU-CEPA bakal tingkatkan ekspor impor RI-Eropa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) bisa meningkatkan transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa. Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor dapat meningkat dua hingga enam kali lipat.

Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

“Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), Selasa (10/12/2024).

Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

“Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Di sisi lain, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai USD17 triliun atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

"Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) USD17 triliun,” kata Anindya.

Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40% pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

“Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186992/ekspor_ri-gHEP_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD234,04 Miliar hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement