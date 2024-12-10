Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek NIK Terdaftar Bantuan Apa?

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |20:24 WIB
Cara Cek NIK Terdaftar Bantuan Apa?
Cara Cek NIK Terdaftar Bantuan Apa? (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek NIK terdaftar bantuan apa? Di mana bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah terus disalurkan dengan berbagai program.

Namun, penting untuk memverifikasi apakah telah terdaftar sebagai penerima bantuan. Berikut adalah cara untuk memeriksa NIK KTP Anda terkait penerimaan Bansos :

1. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos

Selain situs web, aplikasi Cek Bansos dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Setelah menginstal aplikasi, pengguna perlu membuat akun dengan mengisi data pribadi untuk mendapatkan informasi mengenai status penerimaan Bansos.

2. Melalui Website Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan NIK, nama lengkap, dan alamat domisili untuk mengetahui status penerimaan Bansos.

3. Jenis Bantuan yang Tersedia

Pada Desember 2024, pemerintah menyalurkan berbagai jenis bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat bisa mengecek apakah mereka terdaftar untuk bantuan tersebut dengan menggunakan NIK KTP.

4. Proses Pengecekan di Website

Untuk memanfaatkan website Kemensos, pengguna perlu memilih provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, lalu mengisi nama sesuai dengan KTP dan kode verifikasi sebelum mengklik 'Cari Data'.

Halaman:
1 2
