Astra Dorong Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM-Bumdes Lewat Pelatihan Ekspor

JAKARTA - Astra senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan kewirausahaan nasional yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Indonesia melalui keterlibatan Astra dalam berbagai program strategis yang berkolaborasi dengan Pemerintah.

Salah satu komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan UMKM dan BUMDES Siap Ekspor bertajuk Mendorong Potensi Produk Unggulan, di Kabupaten Serang Banten yang diikuti oleh para pelaku UMKM dan BUMDES yang ada di wilayah Provinsi Banten pada Selasa (10/12/2024).

Kegiatan Pelatihan UMKM dan BUMDES Siap Ekspor ini merupakan kolaborasi strategis antara Astra dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Serang yang memiliki tujuan bersama, yaitu memberdayakan masyarakat desa agar menjadi lebih mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Plt. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa, seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, serta Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

“Dalam mengoptimalkan potensi sumber daya desa serta produk unggulan desa potensial ekspor, perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan ekspor serta mampu bersaing dengan pelaku usaha dan negara lain. Untuk itu, bersama dengan Astra, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia melakukan inisiatif untuk kolaborasi ini untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di berbagai daerah untuk dapat melakukan ekspor,” ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto.