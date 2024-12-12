Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek NIK KTP Dapat Bansos atau Tidak

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |05:09 WIB
Cara Cek NIK KTP Dapat Bansos atau Tidak
Cara Dapat Bansos. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak cara cek bantuan sosial (bansos) di aplikasi resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) melalui beberapa program.

Sebelum mengambil bansos, Anda perlu mengetahui NIK yang dimiliki terdaftar dalam kategori bantuan apa. Untuk mengecek NIK yang terdaftar, Anda dapat menggunakan Aplikasi serta website resmi Kemensos.

Berikut adalah cara cek bansos di aplikasi resmi Kemensos:

1. Aplikasi Cek Bansos tersedia untuk diunduh melalui Play Store dan App Store.

2. Pengguna dapat mengunduh aplikasi ini selain mengaksesnya melalui situs web.

3. Setelah aplikasi diinstal, pengguna harus membuat akun terlebih dahulu.

4. Akun tersebut dibuat dengan mengisi data pribadi untuk mengetahui status penerimaan Bansos.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement