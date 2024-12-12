Cara Cek NIK KTP Dapat Bansos atau Tidak

JAKARTA - Simak cara cek bantuan sosial (bansos) di aplikasi resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) melalui beberapa program.

Sebelum mengambil bansos, Anda perlu mengetahui NIK yang dimiliki terdaftar dalam kategori bantuan apa. Untuk mengecek NIK yang terdaftar, Anda dapat menggunakan Aplikasi serta website resmi Kemensos.

Berikut adalah cara cek bansos di aplikasi resmi Kemensos:

1. Aplikasi Cek Bansos tersedia untuk diunduh melalui Play Store dan App Store.

2. Pengguna dapat mengunduh aplikasi ini selain mengaksesnya melalui situs web.

3. Setelah aplikasi diinstal, pengguna harus membuat akun terlebih dahulu.

4. Akun tersebut dibuat dengan mengisi data pribadi untuk mengetahui status penerimaan Bansos.