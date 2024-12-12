Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pinjol Salurkan Pinjaman Rp13,24 Triliun per 6 Desember 2024

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:15 WIB
Pinjol Salurkan Pinjaman Rp13,24 Triliun per 6 Desember 2024
Pinjaman online Salurkan Pinjaman. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) melaporkan total penyaluran pinjaman mencapai Rp13,24 triliun dengan 1,46 juta jumlah transaksi sepanjang tahun berjalan (ytd) hingga 6 Desember 2024.

Penyaluran pinjaman selama 2024 disertai dengan Tingkat Wanprestasi (TWP90) yang cukup solid, yakni di level 0,21 persen.

“Nah TWP90 kita itu, Tingkat Wanprestasinya ada di angka 0,21%. 0,21% ketika rata-rata (TWP90) industrinya (fintech P2P lending) 2,38%. Maka itu kita di bawah rata-rata industri tahun ini,” ujar Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy pada acara Media Gathering Akhir Tahun AdaKami di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dia menjelaskan, capaian penyaluran pinjaman perusahaan di akhir tahun ini menunjukkan komitmen AdaKami untuk berkontribusi memberikan akses pembiayaan terhadap masyarakat yang masih dalam kategori underserved dan underbanked.

Menurutnya saat ini lebih dari 95 juta orang Indonesia yang belum memiliki akses keuangan. Bahkan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat, kesenjangan finansial di Indonesia saat ini telah mencapai Rp1.650 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement