Pinjol Salurkan Pinjaman Rp13,24 Triliun per 6 Desember 2024

JAKARTA - PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) melaporkan total penyaluran pinjaman mencapai Rp13,24 triliun dengan 1,46 juta jumlah transaksi sepanjang tahun berjalan (ytd) hingga 6 Desember 2024.

Penyaluran pinjaman selama 2024 disertai dengan Tingkat Wanprestasi (TWP90) yang cukup solid, yakni di level 0,21 persen.

“Nah TWP90 kita itu, Tingkat Wanprestasinya ada di angka 0,21%. 0,21% ketika rata-rata (TWP90) industrinya (fintech P2P lending) 2,38%. Maka itu kita di bawah rata-rata industri tahun ini,” ujar Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy pada acara Media Gathering Akhir Tahun AdaKami di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dia menjelaskan, capaian penyaluran pinjaman perusahaan di akhir tahun ini menunjukkan komitmen AdaKami untuk berkontribusi memberikan akses pembiayaan terhadap masyarakat yang masih dalam kategori underserved dan underbanked.

Menurutnya saat ini lebih dari 95 juta orang Indonesia yang belum memiliki akses keuangan. Bahkan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat, kesenjangan finansial di Indonesia saat ini telah mencapai Rp1.650 triliun.