Anggaran Perlinsos Terealisasi Rp392,3 Triliun, Bansos hingga KIP Cair

, Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |21:39 WIB

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) sebesar Rp392,3 triliun hingga akhir November 2024. Anggaran Perlinsos berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp384,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp8,1 triliun.

"Realisasi anggaran perlinsos sebesar Rp392,3 triliun hingga akhir November tahun 2024 telah meringankan beban masyarakat," tulis Sri Mulyani di akun Instagram-nya, Jumat (13/12/2024).

Dalam Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp384,2 triliun, terdiri dari: - 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

- 18,7 juta KPM mendapatkan dukungan ketahanan pangan dalam bentuk Kartu Sembako.

- Penyaluran subsidi energi (BBM, LPG 3kg, dan listrik) sebesar Rp157,2 triliun.

- Subsidi uang muka perumahan Rp674,8 miliar.

- Subsidi bunga KPR Rp3,2 triliun.

- 1.245 KPM mendapatkan bantuan pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

- Pelaksanaan tanggap darurat bencana

- 21,1 juta siswa mendapat bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar.

- 1,1 juta mahasiswa menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

- 96,7 juta masyarakat mendapat dukungan kesehatan melalui Program Bantuan Iuran Kesehatan.

- 54,9 juta masyarakat menerima bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

- 4,5 juta debitur mendapat subsidi bunga KUR.

- Penyaluran 6,3 juta ton subsidi pupuk.

- Akses transportasi masyarakat melalui PSO sebesar Rp4,8 triliun. - 119,7 juta peserta mendapat bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

- 8.449 KPM diberdayakan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

- 3.534 keluarga menerima pemberdayaan masyarakat Kawasan Adat Terpencil.