HOME FINANCE HOT ISSUE

Limbah Uang Kertas Diubah Jadi Sumber Energi PLTU

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |23:35 WIB
Limbah Uang Kertas Diubah Jadi Sumber Energi PLTU
Limbah Uang Kertas Dipakai Jadi Sumber Energi PLTU. (Foto: Okezone.com/ESDM)




JAKARTA - Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) dimanfaatkan menjadi cofiring untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Aksi PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama Bank Indonesia (BI) ini bertujuan mengurangi konsumsi batu bara pada PLTU yang sejalan dengan konsep waste to energy.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menjelaskan, kolaborasi PLN Indonesia Power dengan Bank Indonesia merupakan wujud komitmen dalam mendukung transisi energi yang selaras dengan upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.

"Kolaborasi PLN IP dengan Bank Indonesia dalam program convert waste to energy merupakan kerja sama yang saling menguntungkan," kata Edwin, Jumat (13/12/2024).

Kolaborasi PLN Indonesia Power dengan BI ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara PLN Indonesia Power dan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dengan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim.

Edwin mengungkapkan, LRUK dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran energi primer PLTU melalui program cofiring, sehingga dapat mengurangi emisi karbon serta sebagai green booster dalam akselerasi transisi energi di Tanah Air.

Menurut Edwin, PLN Indonesia Power tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan pasokan listrik yang handal, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung transisi energi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inovatif.

"Saat ini ada 20 unit PLTU yang telah beroperasi dengan program cofiring biomassa di tahun 2024, kami berharap dengan kerjasama ini jumlahnya akan terus meningkat di tahun mendatang, program ini merupakan bagian dari dukungan kami terhadap transisi energi menuju NZE 2060," ungkap Edwin.

Ke depan, kerjasama ini akan dipertajam di seluruh wilayah kerja kantor Bank Indonesia serta tindak lanjut pelaksanaan kerjasama pemanfaatan LRUK antara Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPWDN) Bank Indonesia dengan seluruh PLTU milik PLN Indonesia Power. Sebelumnya, pemanfaatan LURK untuk energi primer di PLTU telah diimplementasikan di PLTU Jawa Tengah (Jateng) 2 Adipala yang berlokasi di Cilacap, PLTU Bengkayang dan PLTU Asam-Asam.

Telusuri berita finance lainnya
