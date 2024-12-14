Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Bisa Mengajukan Klaim JKP?

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |16:05 WIB
Kapan Bisa Mengajukan Klaim JKP?
Klaim JKP untuk Karyawan Kena PHK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan bisa mengajukan klaim JKP? Menurut aturan yang berlaku, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bisa diajukan setelah pekerja sudah memenuhi syarat di bawah ini.

JKP merupakan program perlindungan sosial yang pemerintah rancang untuk pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

Program ini bertujuan untuk memberikan uang tunai dan informasi pasar kerja untuk para pekerja. Namun, ada beberapa aturan yang perlu masyarakat perhatikan sebelum Anda bisa klaim JKP.

Berikut merupakan aturan-aturan yang perlu Anda ketahui, dirangkum oleh Okezone, Sabtu (14/12/2024).

1. Mengalami PHK

2. Sudah Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

3. Mempunyai Dokumen PHK

Selain itu, cek cara pengajuan klaim JKP di sini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement