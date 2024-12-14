Daftar 3 Kapolda Terkaya Jebolan Akpol 1991, Siapa Saja?

JAKARTA - Daftar 3 Kapolda terkaya jebolan Akpol 1991 menarik diketahui. Salah satunya adalah Komjen Pol Fadil Imran Fadil yang saat ini menjabat Kabaharkam Polri. Jebolan Akpol 1991 itu menjabat Kapolda Metro Jaya pada 2020.

Ada juga Irjen Pol Argo Yuwono Argo, jenderal jebolan Akpol 1991 ini dipercaya sebagai Asisten Logistik Kapolri. Teman seangkatan Kapolri ini dikenal spesialisasi kehumasan. Pada tahun 2015 dia menjadi Kabid Humas Polda Jatim dan Kadiv Humas Polri pada 2020.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (14/12/2024), Okezone telah merangkum Kapolda terkaya jebolan Akpol 1991, sebagai berikut. Kapolda Terkaya Jebolan Akpol 1991:

1. Irjen Pol Armed Wijaya

Irjen. Pol. Drs. Armed Wijaya, M.H. merupakan seorang perwira tinggi Polri yang sejak 23 Desember 2022 dipercaya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu. Lahir di Jambi, 22 Agustus 1966, dirinya merupakan lulusan Akpol 1988.

Sosoknya juga berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum dipercaya sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Armed Wijaya menjabat Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam RI.

Irjen Pol Armed Wijaya melaporkan harta kekayaannya pada periode 31 Desember 2023.

Tercatat total kekayaan Irjen Pol Armed Wijaya mencapai Rp13.694.661.154.