Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2024, Paling Tajir Berharta Rp76,8 Triliun

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |14:14 WIB
Ini Dia 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2024, Paling Tajir Berharta Rp76,8 Triliun
Orang Kaya Wanita RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wanita terkaya di Indonesia 2024, dalam Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia. Berikut ini adalah 3 wanita terkaya di Indonesia versi Forbes 2024. Ketiganya berhasil masuk dalam daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan yang luar biasa, dengan kekayaan mencapai puluhan triliun.

Berikut ini adalah daftar 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2024 yang dilansir dari Forbes pada Sabtu (14/12/2024).

1. Dewi Kam

Dewi Kam resmi dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes dalam daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia. Di usia 74 tahun, Dewi menempati peringkat ke-10 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai Rp76,8 triliun (sekitar USD4,8 miliar). Kekayaan ini mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp67,2 triliun (USD4,2 miliar).

Sebagian besar kekayaan Dewi berasal dari saham minoritas di PT Bayan Resources Tbk (BYAN), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Dewi memegang 10% saham di perusahaan yang didirikan oleh Low Tuck Kwong, orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan mencapai Rp432 triliun (USD27 miliar).

Selain itu, Dewi juga aktif di sektor pembangkit listrik melalui PT Sumbergas Sakti Prima (SSP), yang bekerja sama dengan PT Bosowa Energi dalam pengoperasian PLTU Jeneponto di Sulawesi Selatan, serta proyek PLTU di Cilacap, Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement