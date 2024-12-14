Ini Dia 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2024, Paling Tajir Berharta Rp76,8 Triliun

JAKARTA - Wanita terkaya di Indonesia 2024, dalam Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia. Berikut ini adalah 3 wanita terkaya di Indonesia versi Forbes 2024. Ketiganya berhasil masuk dalam daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan yang luar biasa, dengan kekayaan mencapai puluhan triliun.

Berikut ini adalah daftar 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2024 yang dilansir dari Forbes pada Sabtu (14/12/2024).

1. Dewi Kam

Dewi Kam resmi dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes dalam daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia. Di usia 74 tahun, Dewi menempati peringkat ke-10 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai Rp76,8 triliun (sekitar USD4,8 miliar). Kekayaan ini mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp67,2 triliun (USD4,2 miliar).

Sebagian besar kekayaan Dewi berasal dari saham minoritas di PT Bayan Resources Tbk (BYAN), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Dewi memegang 10% saham di perusahaan yang didirikan oleh Low Tuck Kwong, orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan mencapai Rp432 triliun (USD27 miliar).

Selain itu, Dewi juga aktif di sektor pembangkit listrik melalui PT Sumbergas Sakti Prima (SSP), yang bekerja sama dengan PT Bosowa Energi dalam pengoperasian PLTU Jeneponto di Sulawesi Selatan, serta proyek PLTU di Cilacap, Jawa Tengah.