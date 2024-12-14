Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cair, Ini Cara Cek Penerima Bansos PKH Desember 2024

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |10:49 WIB
Cair, Ini Cara Cek Penerima Bansos PKH Desember 2024
Bansos Lansia Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali melakukan pencairan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desember 2024.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan persyaratan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Penyaluran dana PKH melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

"Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara, bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember," kata Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal, dikutip Antara (14/12/2024).

Masyarakat dapat mencairkan bantuan dengan mendatangi bank atau ATM terdekat. Untuk KPM yang bantuannya disalurkan melalui PT Pos, undangan pengambilan bantuan akan diberikan. PT Pos sudah menyediakan tiga metode penyaluran, yaitu pengambilan langsung di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran langsung ke rumah KPM.

Telusuri berita finance lainnya
