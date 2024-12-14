Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Cair! Cek Rekening Dapat Rp900 Ribu

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |10:41 WIB
Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Cair! Cek Rekening Dapat Rp900 Ribu
Bansos Lansia Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) mendistribusikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) tahap 4 tahun 2024 kepada 172.290 penerima pada Rabu (11/12/2024).

Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan bantuan tersebut mencakup program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

"Bantuan ini menyasar warga dengan kriteria khusus, seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak usia dini," kata dia dalam keterangannya dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

Adapun rincian jumlah penerima manfaat bantuan sosial PKD tahap 4 tahun 2024 yakni KLJ 135.139 penerima, KPDJ 16.879 penerima, dan KAJ 20.272 penerima.

Premi mengatakan setiap penerima memperoleh Rp300.000 per bulan, dengan distribusi tahap 4 mencakup bulan Oktober, November dan Desember 2024, sehingga total yang diterima per orang mencapai Rp900.000.

