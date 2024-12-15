4 Fakta Yati Pesek dari Kekayaan hingga Dilecehkan Gus Miftah

JAKARTA – Harta kekayaan Yati Pesek hingga kasusnya yang dilecehkan Gus Miftah. Namanya menjadi besar setelah kasusnya menjadi perbincangan publik di media sosial.

Beberapa waktu terakhir, media sosial tengah diramaikan oleh kasus pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh Gus Miftah terhadap Yati Pesek. Dalam video yang diduga sebagai bukti kuat, Yati mendapatkan kata-kata yang kurang pantas yang dilontarkan dari seorang Gus Miftah.

BACA JUGA: Adu Harta Kekayaan Yati Pesek dengan Gus Miftah

Hal tersebut menyorot perhatian publik soal siapa sebenarnya Yati Pesek, mulai dari profilnya hingga harta kekayaannya.

Meski belum diketahui secara pasti berapa harta yang ia punya, namun Yati memiliki beberapa sumber pekerjaan yang menjadi pendapatannya selama ini yang dirangkum Okezone, Minggu (15/12/2024):

BACA JUGA: Harta kekayaan Mochtar Riady yang Temui Jokowi di Solo

1. Pendiri Kelompok Seni

Yati Pesek diketahui memiliki sejumlah kelompok seni yang didirikan oleh dirinya sendiri, seperti Padhepokan Seni Endah Suryatiningrum Klaten, Ketoprak Kartini Mataram dan Wayang Orang Tresno Budoyo.