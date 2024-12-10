Adu Harta Kekayaan Yati Pesek dengan Gus Miftah

JAKARTA - Adu harta kekayaan Yati Pesek dengan Gus Miftah. Yati Pesek diketahui mempunyai sejumlah kelompok seni yang didirikan oleh dirinya sendiri, seperti Padhepokan Seni Endah Suryatiningrum Klaten, Ketoprak Kartini Mataram dan Wayang Orang Tresno Budoyo.

Berbeda dengan Gus Miftah yang berprofesi sebagai pendakwah, sebagai seniman Yati Pesek juga sempat membintangi sejumlah film layar lebar terkenal dengan judul Yowis Ben, Teluh, Mendung Tanpo Udan, Seni Memahami Kekasih, dan beberapa film lainnya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (10/12/2024), Okezone telah merangkum harta kekayaan Yati Pesek dengan Gus Miftah, sebagai berikut.

Harta Kekayaan Yati Pesek dengan Gus Miftah

Yati Pesek diketahui lahir dengan nama Suyati pada 8 Agustus 1952 di Yogyakarta, berasal dari keluarga seniman. Ayahnya merupakan seorang pengrawit, sementara ibunya seorang penari, yang turut membimbingnya belajar menari sejak kecil.

Sosoknya memulai karier seni profesionalnya pada tahun 1964 dengan bergabung di kelompok Wayang Orang Jati Mulya. Setelah merantau ke Yogyakarta, ia aktif di komunitas seni seperti Ketoprak Mudha Rahayu dan Sandiwara Jenaka KR yang disiarkan di TVRI Yogyakarta.

Sejumlah acara TV seperti Trio Jenaka Kedaulatan Rakyat, Pertunjukan Limbuk Cangkir Indosiar, Pengasuh Acara Padhepokan Karang Tumaritis TVRI Yogyakarta dan Sandiara Jenaka KR yang tayang di TVRI Yogyakarta juga dihadiri oleh Yati Pesek di dalamnya.

Penghasilan Yati Pesek juga berasal dari iklan yang dibintanginya dalam brand Konimaag dari PT Konimex. Walaupun belum diketahui pasti berapa nominal harta kekayaaan dari seniman Yati Pesek ini, ia diketahui mempunyai sejumlah pekerjaan yang menjadi sumber pundi-pundi rupiah-nya hingga saat ini.