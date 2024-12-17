Advertisement
HOT ISSUE

Ini Aplikasi Penghasil Uang Hingga Rp 75.000 Tanpa Undang Teman

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |01:01 WIB
Ini Aplikasi Penghasil Uang Hingga Rp 75.000 Tanpa Undang Teman
Aplikasi penghasil uang Rp75 ribu (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini aplikasi penghasil uang hingga Rp75.000 tanpa undang teman. Pengguna dapat mengumpulkan penghasilan tambahan melalui aplikasi ini dengan langkah mudah tanpa undang teman.

Saat ini, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan menggunakan smartphone dan internet. Ada banyak aplikasi yang menawarkan peluang untuk menghasilkan uang bahkan mencapai Rp75 ribu.

Meskipun tersedia berbagai aplikasi yang mengklaim bisa memberikan penghasilan hingga jutaan rupiah langsung ke rekening, kenyataannya tidak selalu mudah untuk mencapainya.

Beberapa aplikasi menggunakan klaim menarik sebagai taktik untuk memikat pengguna, menampilkan iklan, atau meminta deposit yang berpotensi penipuan, sehingga penting untuk selektif dalam memilih aplikasi penghasil uang.

Kini, ada juga aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan dengan mudah tanpa perlu mengundang teman. Aplikasi ini menawarkan berbagai aktivitas sederhana seperti membaca artikel, menonton video, atau bermain game untuk menghasilkan uang.

Berikut adalah aplikasi penghasil uang hingga Rp 75.000 tanpa undang teman:

1. Galaxy Tycoon

Galaxy Tycoon adalah game yang menantang pengguna dengan misi seperti penggabungan dan teka-teki. Setiap misi yang berhasil diselesaikan akan memberikan koin sebagai hadiah. Koin ini nantinya dapat ditukar menjadi saldo DANA.

2. Spin the Wheel

Spin the Wheel menyediakan permainan sederhana berupa memutar roda keberuntungan. Pemain juga bisa menyelesaikan misi tambahan untuk mendapatkan lebih banyak koin. Koin yang terkumpul bisa ditukar menjadi saldo DANA.

