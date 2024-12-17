Harta Kekayaan Hermanto Tanoko, Crazy Rich Surabaya yang Hadiahi Sang Cucu 8 Saham Perusahaan

JAKARTA - Harta kekayaan Hermanto Tanoko menjadi sorotan masyarakat. Sebab,pria yang disebut-sebut sebagai crazy rich Surabaya ini hadiahi sang cucu dengan 8 saham perusahaannya.

Hal tersebut dilakukan Hermanto saat ulang tahun cucu perempuannya, Holly Natasha yang ke-17. Melalui akun instagram pribadinya, pria berusia 62 tahun itu membagikan momen ulang tahun sang cucu dan harapannya pada Holly setelah mendapat saham perusahaannya.

“Pada Ultah Holly yang sangat spesial ini saya & Istri memberikan kado ultah 8 Saham kepada Holly di umur 17 tahun telah memiliki E-KTP dan mempunyai rekening di sekuritas,” tulis Hermanto Tanoko.

“Semoga dengan hadiah yang spesial ini Holly sebagai pemegang saham dari 8 perusahaan dapat mengikuti laporan keuangan, Profit & Loss, pertumbuhan aset, risiko, dan pentingnya diversifikasi investasi dari semua perusahaan yang dimilikinya,” sambungnya.

Hermanto Tanoko bukanlah sosok asing di Indonesia. Sebab dirinya dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.

Melansir Forbes, Senin (16/12/2024) pada pertengahan 2024 ini dirinya dinobatkan sebagai orang terkaya kedua di Indonesia mengalahkan Hartono Bersaudara. Data kekayaan terbaru versi Forbes 2024. Wijono & Hermanto Tanoko mempunyai harta kekayaan USD3,3 miliar atau setara Rp528 triliun dan menduduki peringkat 20 sebagai daftar 50 orang terkaya Indonesia.

Jumlah kekayaan yang sangat fantastis ini didapat Hermanto berkat strategi bisnisnya yang sangat jitu. Terlebih ia merupakan presiden komisaris perusahaan produsen cat terbesar kedua di Indonesia, yakni PT Avia Avian.