Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto di LHKPN

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |07:33 WIB
Harta Kekayaan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto di LHKPN
Harta kekayaan Irjen Whisnu Hermawan (Foto: Polri)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto di LHKPN. Whisnu Hermawan disebut sebagai Kapolda dengan harta kekayaan termiskin ke-2 di Indonesia.

Terbilang sedikit dibanding harta kekayaan kepolisian daerah (Kapolda) lainnya, Harta Kekayaan Whisnu Hermawan menjadi sorotan publik. Whisnu yang merupakan kapolda Sumatera Utara (Sumut) terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 9 Mei 2014 silam.

Whisnu Hermawan Februanto lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 16 Februari 1972. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994 dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

Pada 31 Oktober 2021, ia mulai menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri setelah sebelumnya menjadi Wadirtipideksus. Kini, dengan pangkat jenderal bintang dua, ia dipercaya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Irjen Whisnu Hermawan dikenal sebagai salah satu Kapolda dengan harta kekayaan paling sedikit. Ia melaporkan rumah sederhana senilai Rp45 juta dan total kekayaan senilai Rp1.354.168.626 atau Rp1,35 miliar.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto di LHKPN:

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

Irjen Whisnu memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp311.250.000, yang terdiri dari dua rumah. Satu rumah berasal dari warisan dan hasil sendiri, sementara rumah lainnya murni hasil sendiri.

Sebidang tanah dan bangunan seluas 98 m² dan 45 m² di Kota Bekasi, diperoleh dari tahun 1995–2014, dengan taksiran harga Rp45.000.000.

Sebidang tanah dan bangunan seluas 68 m² dan 68 m² di Kota Bekasi, diperoleh dari tahun 2007–2014, dengan taksiran harga Rp266.250.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement