Adu Harta Kekayaan Amanda Manopo dengan Tasya Farasya

JAKARTA - Adu harta kekayaan Amanda Manopo dengan Tasya Farasya. Harta kekayaan kedua public figure ini menjadi sorotan publik usai menghabiskan transaksi ratusan juta di sebuah aplikasi ojek online.

Amanda Manopo dan Tasya Farasya membagikan total transaksi yang mereka habiskan dalam aplikasi ojek online dalam satu tahun. Dengan nilai yang sangat fantastis, keduanya diketahui menghabiskan nominal hingga ratusan juta dalam aplikasi tersebut.

Dalam setahun, Tasya Farasya telah mengeluarkan kocek lebih dari Rp135 juta untuk bertransaksi di aplikasi tersebut. Namun, nominal yang besar itu ternyata dikalahkan oleh Amanda Manopo yang turut membagikan total transaksinya dalam setahun mencapai Rp253 juta dalam aplikasi tersebut.

Hal ini membuat publik penasaran mengenai harta kekayaan kedua wanita ini. Berikut adalah adu harta kekayaan Amanda Manopo dengan Tasya Farasya yang dirangkum Okezone, Selasa (17/12/2024):

Amanda Manopo

Aktris yang lahir pada 6 Desember 1999 ini mengawali kariernya dengan menjadi bintang iklan di dunia hiburan pada tahun 2008. Nama Amanda Manopo mulai dikenal luas masyarakat setelah bermain dalam serial Mermaid In Love sebagai tokoh utama dengan nama Ariel.

Ketenaran Amanda Manopo terus meningkat, hingga kini memiliki sumber penghasilan dari berbagai pekerjaan yang menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah.

Meskipun tidak diketahui pasti berapa nominal harta kekayaan yang dimilikinya, namun Amanda Manopo diperkirakan memiliki total penghasilan mencapai miliaran rupiah per tahun dari berbagai pekerjaan dan usaha yang ia jalankan sebagai berikut:

1. Akting

Akting menjadi sumber pendapatan utama bagi Amanda Manopo saat ini. Amanda memulai kariernya di dunia akting sejak usia 11 tahun, dengan debut dalam film Sampai Ujung Dunia (2012) sebagai Lilik kecil. Setelah itu, ia aktif berperan dalam berbagai film, sinetron, dan FTV. Namanya mulai dikenal luas setelah sukses membintangi sinetron Mermaid in Love (2016) dan Ikatan Cinta (2020-2023), yang mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Indonesia.

Berkat popularitas Ikatan Cinta, Amanda berhasil meraih penghasilan yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp4 miliar per bulan.

2. Penyanyi

Di samping berakting, Amanda Manopo juga memiliki karier di dunia musik. Pada tahun 2017, ia merilis single pertamanya Inikah Jatuh Cinta, yang merupakan kolaborasi dalam album Verrell Bramasta and Friends.

Selanjutnya, Amanda merilis beberapa lagu non-album seperti Tanpa Batas Waktu Cover (2020), Rahasia Tuhan (2021), dan Suara Hatiku (2022).

3. Model

Meski namanya dikenal luas baru-baru ini, Amanda Manopo ternyata sudah memulai karier sebagai model sejak kecil. Dalam wawancara dengan Viva, Amanda menceritakan bahwa ia pernah menjadi model iklan popok bayi saat masih berusia 1 tahun.

Memiliki paras manis sejak kecil, Amanda mengungkap telah membintangi sekitar 200 iklan saat berusia 13 tahun. Hingga kini, ia masih sering menerima tawaran menjadi model iklan. Selain itu, Amanda juga pernah tampil sebagai model dalam video musik Ku Tak Sempurna milik Pasto pada tahun 2017.

4. Media Sosial

Amanda Manopo dikenal aktif membagikan aktivitas kesehariannya di media sosial. Kontennya yang menarik membuatnya memiliki banyak pengikut, yakni sekitar 15,6 juta. Dengan jumlah pengikut yang besar, Amanda sering mendapat tawaran untuk mempromosikan produk melalui endorsement.

Tak hanya itu, ia juga dipercaya menjadi brand ambassador untuk beberapa merek ternama.

5. Bisnis

Seperti banyak artis lainnya, Amanda Manopo juga merintis bisnis untuk menambah sumber penghasilannya. Ia pernah menjalankan bisnis di bidang kecantikan, mukena, dan kuliner.

Bisnis kecantikan yang pernah ia luncurkan meliputi Skin Soul Brightening, KF Skin Cosmetics, dan Lugue Beauty. Selain itu, Amanda juga pernah menjual mukena melalui akun Instagram @amandamanopomukena. Di bidang kuliner, ia merilis bisnis makanan bernama Kurimi Puff pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, pendapatan Amanda yang paling besar berasal dari sinetron Ikatan Cinta yang diperkirakan meraup sekitar Rp4 miliar per bulan.