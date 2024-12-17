Harta Kekayaan 3 Kapolda Termuda Indonesia per Desember 2024

JAKARTA - Harta kekayaan 3 Kapolda termuda di Indonesia per Desember 2024 menarik untuk diulas. Seperti diketahui, pada Desember 2024, Kepolisian Republik Indonesia melakukan mutasi terhadap beberapa perwira kepolisian. Hal ini membuat susunan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di beberapa provinsi turut berubah.

Hasilnya, ada nama-nama baru dengan usia yang cukup muda menjabat sebagai Kapolda. Tak ayal, daftar Kapolda termuda di Indonesia per Desember 2024 pun menjadi berubah.

Hal ini membuat sosok Kapolda termuda di Indonesia ini menjadi sorotan. Bahkan, tidak sedikit yang mencari tahu jumlah kekayaan dari setiap pimpinan Kepolisian Daerah tersebut.

Berikut adalah harta kekayaan 3 Kapolda termuda di Indonesia per Desember 2024.

1. Brigjen Alfred Papare

Brigadir Jenderal Alfred Papare, S.I.K. tercatat menjadi Kapolda termuda nomor 3 di Indonesia saat ini. Lahir di Serui, Papua pada 06 April 1974, pria berusia 50 tahun itu kini menjabat sebagai Kapolda Papua Tengah.

Menurut laman LHKPN, Brigjen Alfred Papare terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2022 lalu dengan total hartanya mencapai Rp4.425.000.000. Jumlah ini didominasi oleh tanah dan bangunan yang berada di Semarang dan Jayapura senilai Rp3.300.000.000.

Selain itu, dirinya memiliki dua unit mobil yang nilainya sejumlah Rp700.000.000. Brigjen Alfred Papare juga memiliki kas dan setara kas yang jumlahnya mencapai angka Rp425.000.000.

2. Irjen Ribut Hari Wibowo

Di urutan kedua, ada nama Irjen. Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.IK., M.H. Ia merupakan pria kelahiran 30 Juli 1974 yang kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah dengan usia 50 tahun, hanya sekitar 3 bulan lebih muda dari Brigjend Alfred Papare.

Di laman LHKPN, Irjen Ribut Hari Wibowo terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 silam. Dalam laporan tersebut hartanya rupanya berjumlah Rp7.269.609.821.

Jumlah ini meliputi aset tanah dan bangunan senilai Rp1.634.649.504, kendaraan senilai Rp311.000.000, harta bergerak lain sejumlah Rp2.426.100.000, surat berharga senilai Rp1.996.808.380, kas dan setara kas sebanyak Rp1.374.674.843, dan harta lainnya sejumlah 350.000.000. Akan tetapi, Irjen Ribut Hari Wibowo memiliki hutang mencapai Rp823.622.906.

3. Irjen Johnny Eddizon Isir

Irjen. Pol. Jhonny Edison Isir, S.IK., M.T.C.P. dinobatkan sebagai Kapolda termuda di Indonesia saat ini. Ia lahir di pada 7 Juni 1975. Dengan kata lain, ia telah menjabat sebagai Kapolda Papua Barat dengan usia 49 tahun.

