Inilah Cara Memastikan NIK KTP Anda Termasuk Penerima Bantuan PKH, BPNT atau Tidak

Inilah Cara Memastikan NIK KTP Anda Termasuk Penerima Bantuan PKH, BPNT atau Tidak. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Inilah cara memastikan NIK KTP anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT atau tidak. Seperti diketahui pada bulan Desember ini, pemerintah kembali melakukan pencarian bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk besarannya, penerima bantuan BPNT akan mendapat uang tunai sejumlah Rp200.000 untuk masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan untuk bantuan PKH besarannya disesuaikan untuk setiap kategori keluarga meliputi:

Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

Anak usia 0-6 tahun: Rp750.000 per tahap

Komponen Pendidikan:

SD/sederajat: Rp225.000 per tahap

SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap

SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap

Komponen Kesejahteraan Sosial:

Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Lansia 60 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap

BACA JUGA: Mensos Janji Evaluasi Penyaluran Bansos

Adapun penyaluran bantuan ini dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan melalui PT Pos Indonesia. Dengan adanya penyaluran bantuan ini, Kementerian Sosial berharap jika penerima manfaat dapat mempergunakan dana bantuan dengan tepat guna.

Namun perlu dicatat, bantuan PKH dan BPNT tidak diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bantuan ini hanya diberikan oleh Kemensos kepada para keluarga penerima manfaat yang terdaftar.

Untuk bisa mengetahui apakah NIK KTP anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT yang cair pada bulan Desember ini, anda bisa mengeceknya melalui beberapa platform resmi ataupun mengeceknya langsung ke instansi terkait.

Berikut adalah 3 cara memastikan NIK KTP anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT atau tidak.

1. Melalui laman cek bansos kemensos

Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id menggunakan ponsel atau komputer

Di laman tersebut, masukan informasi wilayah secara lengkap hingga tingkat desa dan ketikkan nama sesuai nama

Berikutnya, masukan kode verifikasi yang tersedia, lalu klik "Cari Data"

Nantinya, laman akan menampilkan informasi seputar NIK KTP terdaftar pada bansos apa saja.