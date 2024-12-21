Deretan Saham Top Losers Sepekan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pada periode perdagangan 16-20 Desember 2024, aksi jual investor menekan sejumlah emiten ke posisi top losers.

Dua saham yang menjadi perhatian utama adalah PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) dan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK), yang masing-masing mengalami koreksi tajam sepanjang pekan ini.

Saham AKSI anjlok signifikan hingga 41,45 persen, dari Rp304 menjadi Rp178 per lembar. Transaksi sepekan saham ini mencatatkan nilai Rp4,09 miliar dengan volume perdagangan mencapai 18,18 juta saham.

Berkat kinerja tak memuaskan ini, penurunan harga saham AKSI mencapai 55,05 persen dalam sebulan.

Tidak kalah drastis, saham SNLK yang bergerak di sektor perhotelan juga melemah tajam 38,27 persen, dari Rp980 menjadi Rp605 per lembar.

Nilai transaksi mingguan saham ini mencapai Rp18,67 miliar dengan volume perdagangan sebesar 28,01 juta saham. Meskipun tertekan secara mingguan, dalam kurun waktu setahun, saham SNLK masih mencatatkan kenaikan 16,35 persen.