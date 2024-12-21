Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

490 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Nataru

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |22:04 WIB
490 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Nataru
Jalan Tol pada Nataru 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) mencatat sebanyak 490.621 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 sampai dengan H-5 Natal 2024 yang jatuh pada periode Rabu-Jumat (18-20 Desember 2024).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat gerbang tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 13,5 persen jika dibandingkan lalu lintas normal (432.231 kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalu lintas ini meningkat sebesar 3 persen (476.160 kendaraan).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebutkan pada H-5 libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Jumat, 20 Desember 2024) lalu lintas meninggalkan Jabotabek di empat gerbang tol utama tercatat mencapai 182.790 kendaraan atau meningkat 13,3 persen dari lalin normal (161.263 kendaraan).

"Jasa Marga juga mencatat adanya peningkatan arus kendaraan menuju Trans Jawa pada Jumat (20/12) di GT Cikampek Utama, sebanyak 44.636 kendaraan meningkat 38,4 persen dari lalin normal (32.260 kendaraan)," kata Lisye dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Halaman:
1 2
