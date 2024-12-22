Bansos BLT dan PKH Cair di 2025, Ini Daftarnya

JAKARTA - Pemerintah kembali menyiapkan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025, termasuk di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program bansos ini dirancang untuk membantu masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan target yang jelas, bansos ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga penerima manfaat.

Pencairan bansos yang telah ditunggu-tunggu tersebut sudah masuk dalam anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Melalui alokasi anggaran yang besar, pemerintah berharap bansos ini dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Berikut ini deretan bansos BLT dan PKH yang cair di 2025: