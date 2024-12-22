Berikut Cara Pastikan NIK KTP Anda Termasuk Penerima Bantuan PKH dan BPNT

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat yang berhak.

Untuk BPNT, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp200.000. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain itu, Anda bisa mengetahui apakah NIK KTP anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT yang cair pada bulan Desember ini dengan mengeceknya melalui beberapa platform resmi ataupun mengeceknya langsung ke instansi terkait.

Berikut adalah 3 cara memastikan NIK KTP anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT atau tidak.

BACA JUGA: Daftar Bansos BLT dan PKH yang Cair 2025

1. Kunjungi kantor pos terdekat

Cara untuk mengetahui apakah NIK KTP Anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT yang pertama adalah dengan mengunjungi kantor pos. Di sana, Anda bisa meminta petugas untuk membantu memeriksa informasi tersebut secara langsung.