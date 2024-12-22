Kabar Gembira! Bansos 2025 Dijamin Cair

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) 2025 dijamin cair. Diketahui dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah.

Adapun bansos yang dijamin cair tersebut berupa bantuan pangan atau beras sebanyak 10 kg per bulan kepada penerima bantuan. Kebijakan ini merupakan insentif bagi rumah tangga yang ada dalam paket stimulus ekonomi 2025;

Bantuan pangan atau beras sebanyak 10 kg per bulan akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama dua bulan (Januari-Februari 2025).

Selain bansos tersebut, ada juga pemberian diskon biaya listrik sebesar 50% selama dua bulan (Januari-Februari 2025) bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Mengutip data PLN, diskon listrik diberikan untuk 81,4 juta pelanggan PLN, terdiri dari:

- 24,6 juta pelanggan 450 watt

- 38 juta pelanggan 900 watt

- 14,1 juta pelanggan 1.300 watt

- 4,6 juta pelanggan 2.200 watt.

Adapun mekanisme penerapan diskon listrik 50%:

- Listrik token (prabayar) yang beli Rp100.000 jadi Rp50.000.

- Pascabayar atau meteran langsung dipotong diskon tagihan listriknya