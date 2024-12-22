Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik Kereta Whoosh, Halim ke Karawang Cuma 15 Menit!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |15:12 WIB
Naik Kereta Whoosh, Halim ke Karawang Cuma 15 Menit!
Stasiun Kereta Whoosh di Karawang Beroperasi Sebelum Natal. (Foto: Okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Kereta Cepat Karawang ditargetan beroperasi pada akhir Desember 2024. Stasiun ini siap melayani masyarakat pada angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau langsung Stasiun Kereta Cepat Karawang, didampingi Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Jumat (20/12/2024).

"Insya Allah (stasiun) yang di Karawang siap di tanggal 24 Desember," ungkap Wapres Gibran.

Selain untuk meningkatkan konektivitas bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya, pengoperasian Stasiun Karawang ini juga dilakukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pekan depan.

Selanjutnya, selain meninjau kesiapan Stasiun Kereta Cepat Karawang, Wapres Gibran juga ingin memastikan infrastruktur pendukung aksesibilitas dari dan menuju stasiun tersebut mudah dijangkau masyarakat saat Stasiun Karawang mulai dioperasikan.

Pada kesempatan yang sama, Wamenhub Suntana meminta agar KCIC mempersiapkan rencana pengoperasian Stasiun Kereta Cepat Karawang. Selain dari sisi pelayanan, KCIC juga diminta memastikan faktor keamanan dan keselamatan telah sesuai standar yang berlaku.

"Tanggal 24 Desember 2024, kurang dari satu pekan lagi Stasiun Whoosh Karawang akan mulai melayani naik turun penumpang. Saya minta KCIC segera mempersiapkan segala kebutuhan pengoperasian stasiun ini. Kemenhub lewat Ditjen Perkeretaapian nanti juga akan memastikan semuanya telah memenuhi standar pelayanan," jelas Wamenhub.

Lebih lanjut dikatakan Wamenhub, dioperasikannya Stasiun Kereta Cepat Whoosh Karawang akan meningkatkan efektivitas waktu perjalanan masyarakat dari Jakarta ke Karawang maupun Bandung ke Karawang.

Halaman:
1 2
