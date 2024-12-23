Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1 Miliar Produk UMKM Terjual Lewat Live Shopping

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |23:19 WIB
1 Miliar Produk UMKM Terjual Lewat Live Shopping
Pelaku UMKM di Live Shopping (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tren belanja interaktif melalui fitur live streaming dan konten video di platform e-commerce semakin diminati masyarakat Indonesia.

Salah satu platform yang memanfaatkan tren ini adalah Shopee, yang mencatatkan penjualan lebih dari 1 miliar produk UMKM melalui fitur Shopee Live sepanjang tahun 2024.

Keberhasilan tersebut didukung pengalaman belanja yang menyerupai interaksi langsung di toko fisik. Konsumen dapat berkomunikasi langsung dengan penjual melalui sesi live, mengajukan pertanyaan, hingga mendapatkan informasi secara real-time.

Berdasarkan riset IPSOS 2024, 67% responden menyebut bahwa Shopee Live memberikan peningkatan omzet terbesar dibandingkan platform lainnya. Fitur seperti tanya jawab, diskon, dan penawaran gratis ongkos kirim menjadi daya tarik utama yang meningkatkan jumlah transaksi pengguna.

Tidak hanya mendukung UMKM, Shopee juga mencatat pertumbuhan signifikan pada jumlah kreator konten di platformnya. Jumlah Kreator Shopee meningkat 50% sepanjang tahun ini, dengan total akumulasi durasi konten mencapai 735 juta jam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191812/umkm-83mH_large.jpg
Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191713/mnc_kapital_dan_kementerian_umkm-5weH_large.jpg
Pemerintah Dorong Hilirisasi Produk UMKM Lewat Penguatan Pembiayaan hingga Ekosistem Bisnis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958/menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190928/banjir_di_sumatera-aL9F_large.jpg
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement