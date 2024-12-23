1 Miliar Produk UMKM Terjual Lewat Live Shopping

JAKARTA - Tren belanja interaktif melalui fitur live streaming dan konten video di platform e-commerce semakin diminati masyarakat Indonesia.

Salah satu platform yang memanfaatkan tren ini adalah Shopee, yang mencatatkan penjualan lebih dari 1 miliar produk UMKM melalui fitur Shopee Live sepanjang tahun 2024.

Keberhasilan tersebut didukung pengalaman belanja yang menyerupai interaksi langsung di toko fisik. Konsumen dapat berkomunikasi langsung dengan penjual melalui sesi live, mengajukan pertanyaan, hingga mendapatkan informasi secara real-time.

Berdasarkan riset IPSOS 2024, 67% responden menyebut bahwa Shopee Live memberikan peningkatan omzet terbesar dibandingkan platform lainnya. Fitur seperti tanya jawab, diskon, dan penawaran gratis ongkos kirim menjadi daya tarik utama yang meningkatkan jumlah transaksi pengguna.

Tidak hanya mendukung UMKM, Shopee juga mencatat pertumbuhan signifikan pada jumlah kreator konten di platformnya. Jumlah Kreator Shopee meningkat 50% sepanjang tahun ini, dengan total akumulasi durasi konten mencapai 735 juta jam.