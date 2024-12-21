Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jadi Peluang Besar, UMKM Bisa Manfaatkan AI

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |20:01 WIB
Jadi Peluang Besar, UMKM Bisa Manfaatkan AI
UMKM Bisa Manfaatkan AI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan pelaku UMKM untuk terus memperkaya literasi digital.

Dia menyatakan perkembangan teknologi yang pesat, terlebih hadirnya Artificial Intelligence (AI), mesti dilihat pengusaha UMKM sebagai peluang untuk meningkatkan performa bisnis.

Meutya mengatakan UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak digitalisasi. Oleh karena itu kecakapan digital menjadi modal penting buat pengusaha dalam menjalankan bisnis.

“Kita betul-betul harus mempersiapkan diri terhadap arus transformasi digital yang hadir di Tanah Air dan juga secara global di belahan dunia manapun. Sektor UMKM adalah salah satu yang akan sangat terdampak dengan adanya digitalisasi, dan tentu baik atau buruknya dampak arus (perkembangan teknologi) itu kita yang menentukan,” katanya dalam acara UMKM Click & Grow di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Dia merinci berdasarkan data Komidigi jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan ruang digital per tahun 2023 baru 38,7%. Meskipun angka tersebut sudah naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 34%, Meutya menyebut pemanfaatan digital oleh UMKM belum maksimal.

Halaman:
1 2
