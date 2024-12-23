Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Peluang Bisnis Estetis dan Kreatif dengan Keindahan Rangkaian Bunga

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |16:11 WIB
Peluang Bisnis Estetis dan Kreatif dengan Keindahan Rangkaian Bunga
Peluang Bisnis Estetis dan Kreatif dengan Keindahan Rangkaian Bunga (Foto: MotionCredit)
A
A
A

JAKARTA - Peluang bisnis di dunia kreatif terus berkembang, terutama di bidang florist yang semakin diminati masyarakat. Untuk mendukung para pelaku usaha dalam merealisasikan ide-ide kreatif mereka, MotionCredit, aplikasi pembiayaan terpercaya, menjalin kerja sama strategis dengan Craft Arter, sebuah usaha florist berbasis di Jakarta.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembiayaan dan memperluas akses bagi pelaku usaha yang ingin menekuni bisnis merangkai bunga.

Kerja sama ini hadir di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap rangkaian bunga, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bisnis. Craft Arter, dikenal dengan seni dan kualitas rangkaian bunganya, kini dapat memperluas jangkauan usahanya melalui dukungan finansial yang fleksibel dari MotionCredit.

MotionCredit adalah aplikasi pembiayaan terpercaya yang menawarkan solusi finansial bagi UMKM dan individu. Dengan teknologi canggih dan layanan yang transparan, MotionCredit berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

MotionCredit merupakan aplikasi pembiayaan digital dari PT MNC Finance (MNC Finance) yang bergerak sebagai perusahaan multifinance yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. MotionCredit membantu Anda mendapatkan pendanaan melalui MNC Dana Rumah, MNC Dana Mobil, dengan mudah, transparan, dan aman.

Dukungan Finansial untuk Kreativitas Tak Terbatas

MotionCredit menyediakan berbagai layanan pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kemitraan ini maka pelaku usaha kreatif yang ingin memperbesar skala bisnisnya dapat memperoleh akses pembiayaan dengan proses mudah, cepat, kapan saja dan dimana saja.

“Kami percaya bahwa kreativitas harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, MotionCredit hadir sebagai solusi finansial untuk membantu para pelaku usaha salah satunya Craft Arter Florist agar dapat terus berkarya dan menjangkau pelanggan lebih luas,” ujar Direktur Marketing PT MNC Finance Henby.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement