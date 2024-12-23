Peluang Bisnis Estetis dan Kreatif dengan Keindahan Rangkaian Bunga

JAKARTA - Peluang bisnis di dunia kreatif terus berkembang, terutama di bidang florist yang semakin diminati masyarakat. Untuk mendukung para pelaku usaha dalam merealisasikan ide-ide kreatif mereka, MotionCredit, aplikasi pembiayaan terpercaya, menjalin kerja sama strategis dengan Craft Arter, sebuah usaha florist berbasis di Jakarta.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembiayaan dan memperluas akses bagi pelaku usaha yang ingin menekuni bisnis merangkai bunga.

Kerja sama ini hadir di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap rangkaian bunga, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bisnis. Craft Arter, dikenal dengan seni dan kualitas rangkaian bunganya, kini dapat memperluas jangkauan usahanya melalui dukungan finansial yang fleksibel dari MotionCredit.

MotionCredit adalah aplikasi pembiayaan terpercaya yang menawarkan solusi finansial bagi UMKM dan individu. Dengan teknologi canggih dan layanan yang transparan, MotionCredit berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

MotionCredit merupakan aplikasi pembiayaan digital dari PT MNC Finance (MNC Finance) yang bergerak sebagai perusahaan multifinance yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. MotionCredit membantu Anda mendapatkan pendanaan melalui MNC Dana Rumah, MNC Dana Mobil, dengan mudah, transparan, dan aman.

Dukungan Finansial untuk Kreativitas Tak Terbatas

MotionCredit menyediakan berbagai layanan pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kemitraan ini maka pelaku usaha kreatif yang ingin memperbesar skala bisnisnya dapat memperoleh akses pembiayaan dengan proses mudah, cepat, kapan saja dan dimana saja.

“Kami percaya bahwa kreativitas harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, MotionCredit hadir sebagai solusi finansial untuk membantu para pelaku usaha salah satunya Craft Arter Florist agar dapat terus berkarya dan menjangkau pelanggan lebih luas,” ujar Direktur Marketing PT MNC Finance Henby.