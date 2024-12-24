Tips MotionTrade, 3 Cara Evaluasi Kinerja Portofolio Investasi

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Menuju akhir tahun 2024, Anda bisa mencoba untuk mulai mengevaluasi portofolio investasi. Evaluasi portofolio investasi bertujuan agar Anda dapat mengetahui kinerja investasi tersebut memberikan keuntungan yang diharapkan.

BACA JUGA: MNC Sekuritas Rilis Indikator Baru Market Status di Aplikasi MotionTrade

Portofolio investasi merupakan kumpulan instrumen aset investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lainnya yang dimiliki oleh seseorang ataupun suatu institusi dengan tujuan memperoleh imbal hasil dari pertumbuhan nilai instrumen investasi tersebut di masa depan.

MotionTrade telah merangkum tiga cara yang bisa Anda gunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio investasi, yaitu:

BACA JUGA: MNC Sekuritas Dukung Gen Z Dapat Ilmu Investasi di Kampus

1. Membandingkan Return dengan Target Investasi

Cara paling mudah untuk melakukan evaluasi portofolio adalah dengan membandingkan return investasi Anda saat ini dengan target atau tujuan investasi. Return ini mencakup keuntungan dari capital gain, pendapatan tambahan dari dividen, atau pendapatan dari bunga. Pendekatan ini membantu Anda menilai sejauh mana portofolio milik Anda berhasil mencapai tujuan finansial yang spesifik. Pastikan Anda menentukan terlebih dahulu target investasi yang akan ingin dicapai.