HOME FINANCE HOT ISSUE

Mensos soal Bansos Khusus Masyarakat Terdampak PPN 12%

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |18:00 WIB
Mensos soal Bansos Khusus Masyarakat Terdampak PPN 12%
Bansos PPN 12% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa saat ini belum ada program bantuan sosial (bansos) khusus untuk masyarakat yang terdampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun 2024.

“Belum ada (bantuan khusus untuk masyarakat terdampak PPN 12%),” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (24/12/2024).

1. Penyerapan Anggaran

Namun demikian, Gus Ipul menekankan pentingnya penyerapan anggaran bansos yang tepat waktu. Menurutnya, percepatan penyaluran bansos, terutama pada triwulan ketiga, akan sangat membantu daya beli masyarakat.

"Kalau penyerapan itu tepat waktu itu sangat membantu daya beli masyarakat. Misalnya ya, misalnya triwulan ketiga itu bisa kita salurkan lebih cepat, itu akan sangat membantu," ujarnya.

