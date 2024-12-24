Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transformasi Digital, DPLK BNI Kelola Aset Rp32 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |18:58 WIB
Transformasi Digital, DPLK BNI Kelola Aset Rp32 Triliun
DPLK BNI Kelola Aset (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau DPLK BNI meluncurkan website baru yang dirancang untuk memberikan pengalaman digital yang lebih baik dengan fitur menarik.

1. Website Baru

Website baru DPLK BNI hadir dengan tampilan yang lebih segar, fitur inovatif, dan informasi yang lebih lengkap, sehingga memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam mengelola dana pensiun.

Selain itu, website baru tersebut juga memberikan layanan yang lebih lancar di berbagai perangkat, baik desktop maupun ponsel pintar.

 2. Aspek Keamanan

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, aspek keamanan dan kecepatan menjadi prioritas utama. Dengan teknologi terkini, website DPLK BNI telah memenuhi perlindungan data pengguna yang lebih baik, sejalan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

"Kami memastikan bahwa seluruh data yang diberikan diproses sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Halaman:
1 2
