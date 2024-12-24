Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Pangeran Abdul Mateen, Anak Sultan Hassanal Bolkiah Brunei

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:35 WIB
Harta Kekayaan Pangeran Abdul Mateen, Anak Sultan Hassanal Bolkiah Brunei
Harta Kekayaan Pangeran Abdul Marteen (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harta kekayaan Pangeran Abdul Mateen sang anak Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam menarik untuk diulas. Sebab ia dikenal memiliki kekayaan yang sangat luar biasa.

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kecil di Asia Tenggara yang letaknya berada di utara Indonesia. Meski ukuran negaranya terbilang kecil, namun dari segi kesejahteraan, Brunei sangat unggul dari Indonesia.

1. Orang Terkaya Dunia

Pemimpin negara Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah saja merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Pada tahun 2023 lalu, namanya tercatat memiliki kekayaan bersih hingga 30 Miliar Dolar AS atau setara dengan Rp465 triliun.

Jumlah kekayaan ini tidak lepas dari bisnis keluarga yang bergerak di industri minyak dan gas sebagai komoditas penggerak utama perekonomian di seluruh dunia.

2. Kekayaan Capai Rp434 Triliun

Karena hal ini, sang putra, yakni Pangeran Abdul Mateen juga ikut memiliki jumlah kekayaan yang melimpah. Menurut laporan Time, putra keempat dan anak kesepuluh Sultan Hassanal Bolkiah ini memiliki kekayaan hingga 28 miliar Dolar AS atau sekitar Rp434 triliun.

Halaman:
1 2
