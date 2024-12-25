Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Google Pangkas 10% Posisi Manajer hingga Direktur demi Efisiensi

Qonita , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |07:12 WIB
Google Pangkas 10% Posisi Manajer hingga Direktur demi Efisiensi
Google pangkas jumlah direktur dan manager (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Google memangkas 10% posisi manajer, direktur, dan wakil presiden di perusahaan. Pemangkasan karyawan posisi tinggi ini sebagai langkah meningkatkan efisiensi perusahaan.

Keputusan ini disampaikan CEO Sundar Pichai dalam pertemuan internal yang dihadiri seluruh karyawan.

1. Strategi Google

Langkah tersebut merupakan bagian strategi jangka panjang yang sudah dijalankan Google dalam beberapa tahun terakhir. Pichai mengatakan perubahan ini bertujuan menyederhanakan struktur perusahaan dan membuatnya lebih gesit dalam menghadapi tantangan bisnis.

Sebagian peran yang terdampak dialihkan menjadi posisi nonmanajerial, sementara beberapa posisi lainnya dihapus sepenuhnya. Keputusan ini dilakukan untuk menciptakan struktur kerja yang lebih efisien dan berfokus pada hasil.

2. PHK Google

Dorongan efisiensi Google sejalan dengan pernyataan Pichai pada September 2022 yang ingin perusahaan 20% lebih ramping. Pada Januari 2023, upaya tersebut mencakup PHK besar-besaran yang menghilangkan 12.000 posisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192758/phk-zrIx_large.jpeg
Beda dengan PHK Massal, Ini Penjelasan Golden Handshake Krakatau Steel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191561/purbaya-Zv4V_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang, Purbaya: Gambaran Ekonomi Kita Slow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191273/phk-OJMw_large.jpg
79.302 Pekerja di Indonesia Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191226/phk-vr98_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement