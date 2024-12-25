Google Pangkas 10% Posisi Manajer hingga Direktur demi Efisiensi

JAKARTA - Google memangkas 10% posisi manajer, direktur, dan wakil presiden di perusahaan. Pemangkasan karyawan posisi tinggi ini sebagai langkah meningkatkan efisiensi perusahaan.

Keputusan ini disampaikan CEO Sundar Pichai dalam pertemuan internal yang dihadiri seluruh karyawan.

1. Strategi Google

Langkah tersebut merupakan bagian strategi jangka panjang yang sudah dijalankan Google dalam beberapa tahun terakhir. Pichai mengatakan perubahan ini bertujuan menyederhanakan struktur perusahaan dan membuatnya lebih gesit dalam menghadapi tantangan bisnis.

Sebagian peran yang terdampak dialihkan menjadi posisi nonmanajerial, sementara beberapa posisi lainnya dihapus sepenuhnya. Keputusan ini dilakukan untuk menciptakan struktur kerja yang lebih efisien dan berfokus pada hasil.

2. PHK Google

Dorongan efisiensi Google sejalan dengan pernyataan Pichai pada September 2022 yang ingin perusahaan 20% lebih ramping. Pada Januari 2023, upaya tersebut mencakup PHK besar-besaran yang menghilangkan 12.000 posisi.