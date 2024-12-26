Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pemilik Maskapai Azerbaijan Airlines yang Pesawatnya Jatuh di Kazakhstan

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |18:51 WIB
Ini Pemilik Maskapai Azerbaijan Airlines yang Pesawatnya Jatuh di Kazakhstan
Pemilik Pesawat Azerbaijan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik maskapai Azerbaijan Airlines yang pesawatnya jatuh. Azerbaijan Airlines atau dikenal sebagai AZAL adalah maskapai penerbangan nasional yang berbasis di Baku.

Maskapai ini beroperasi sebagai perusahaan tertutup milik negara dengan pemerintah Azerbaijan sebagai pemegang saham utamanya.

Pada Rabu (25/12/2024), sebuah pesawat milik Azerbaijan Airlines jatuh di dekat Kota Aktau, Kazakhstan. Kecelakaan ini mengakibatkan puluhan orang tewas, dengan membawa 67 penumpang dan 5 awak tersebut mengalami kebakaran saat pilot berusaha melakukan pendaratan darurat.

1. Pemilik Maskapai

Menurut informasi dari laman resminya, Azerbaijan Airlines (AZAL) pertama kali didirikan pada 7 April 1992, setelah Azerbaijan meraih kemerdekaan. Maskapai ini adalah maskapai nasional Azerbaijan yang awalnya tercatat sebagai perusahaan terbuka, artinya sahamnya dimiliki oleh pemegang saham.

Namun, pada tahun 2000-an, maskapai ini diprivatisasi, sehingga kepemilikan sahamnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan milik elite politik Azerbaijan, termasuk Arzu Aliyev, putri President Ilham Aliyev.

Halaman:
1 2
