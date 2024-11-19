Maskapai Penerbangan Ini Bangkrut, Terlilit Utang Rp15,8 Triliun dan Rugi Rp39,5 Triliun!

JAKARTA - Maskapai penerbangan Spirit Airlines mengajukan perlindungan kebangkrutan dan akan mencoba memulai kembali operasinya. Hal ini diumumkan pada Senin 18 November 2024.

Situasi ini terjadi ketika pihak maskapai berjuang untuk pulih dari penurunan angka perjalanan akibat pandemi serta kegagalan dalam menjual maskapai tersebut ke JetBlue.

Spirit, maskapai berbiaya rendah terbesar di Amerika Serikat, telah merugi lebih dari USD2,5 miliar atau Rp39,5 triliun sejak awal 2020 dan harus membayar utang lebih dari USD1 miliar atau setara Rp15,8 triliun dalam satu tahun ke depan.

Spirit mengatakan akan tetap beroperasi normal selama proses kebangkrutan, sesuai dengan Bab 11, dan pelanggan dapat terus memesan dan terbang tanpa gangguan.

Saham Spirit yang berbasis di Miramar, Florida, turun 25 persen pada hari Jumat (15/11) setelah The Wall Street Journal melaporkan bahwa maskapai tersebut sedang mendiskusikan kemungkinan pengajuan kebangkrutan dengan para pemegang obligasinya. Ini adalah pukulan terbaru yang telah menurunkan saham sebesar 97 persen sejak akhir 2018, saat Spirit masih menguntungkan.

CEO Ted Christie mengonfirmasi pada Agustus bahwa Spirit berbicara dengan para penasihat pemegang obligasi tentang utang yang akan jatuh tempo. Dia menyebut diskusi tersebut sebagai prioritas dan mengatakan maskapai berusaha mendapatkan kesepakatan terbaik secepat mungkin.

"Ada pembicaraan di pasar tentang Spirit, tetapi kami tidak teralihkan," katanya kepada investor selama pertemuan untuk membahas kinerja keuangan Spirit. "Kami fokus pada penyusunan ulang pembayaran utang, meningkatkan likuiditas, menerapkan produk baru kami ke pasar, dan mengembangkan program loyalitas kami."

Penumpang masih terbang dengan Spirit Airlines, hanya saja mereka membayar lebih sedikit. Dalam enam bulan pertama tahun ini, penumpang Spirit terbang dua persen lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Namun, mereka membayar 10 persen lebih sedikit per mil, dan pendapatan per mil dari tarif turun hampir 20 persen, berkontribusi pada kerugian Spirit.

Ini bukan tren baru. Spirit gagal mendapatkan profit ketika pandemi mereda dan arus penerbangan pulih. Ada sejumlah alasan di balik kemerosotan ini.

Biaya Spirit, terutama tenaga kerja, meningkat. Maskapai besar Amerika Serikat telah merebut pelanggan Spirit, yang berhemat dalam pengeluaran, dengan menawarkan tiket murah mereka sendiri. Tarif perjalanan rekreasi di Amerika Serikat, bisnis inti Spirit, turun karena kelebihan penerbangan baru.

Pasar perjalanan udara premium melonjak, sementara segmen tradisional apa adanya seperti Spirit stagnan. Musim panas ini, Spirit mulai menjual tarif bundel yang mencakup kursi lebih besar, prioritas boarding, bagasi, internet, dan makanan ringan serta minuman gratis.

Ini perubahan besar dari strategi lama Spirit yang menarik pelanggan dengan tarif sangat rendah dan mengenakan biaya tambahan untuk hal-hal seperti membawa tas kabin atau memesan minuman.