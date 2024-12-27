Kekayaan Pangeran Abdul Mateen Capai Rp434 Triliun, Anak Sultan Hassanal Bolkiah Brunei

JAKARTA - Harta kekayaan Pangeran Abdul Mateen, sang anak Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam menarik perhatian publik. Hal ini dikarenakan ia dikenal memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa.

Sultan Hassanal Bolkiah, pemimpin Brunei, dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Pada tahun 2023, kekayaan bersihnya tercatat mencapai USD30 miliar, atau setara dengan sekitar Rp465 triliun.

1. Bisnis Keluarga

Kekayaan ini sebagian besar berasal dari bisnis keluarganya di sektor minyak dan gas, yang menjadi pilar utama ekonomi global.

2. Harta

Pangeran Abdul Mateen, putra keempat atau anak kesepuluh dari Sultan Hassanal Bolkiah, memiliki kekayaan yang luar biasa. Berdasarkan laporan dari Time, kekayaannya mencapai USD28 miliar, atau sekitar Rp434 triliun.

Berdasarkan laporan dari Hype, keluarga Sultan Hassanal Bolkiah diperkirakan memiliki sekitar 7.000 mobil dengan nilai total mencapai Rp78,3 triliun. Koleksi mobil tersebut meliputi berbagai merek mewah, seperti Rolls Royce, 550 unit Mercedes Benz, 450 unit Ferrari, serta 6 Bentley Dominator yang dirancang khusus.