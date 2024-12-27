Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani Raja Qatar

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |15:27 WIB
Harta Kekayaan Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani Raja Qatar
Harta Kekayaan Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani Raja Qatar (Foto: AP)
JAKARTA - Segini harta kekayaan Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, raja Qatar. Kekayaannya diperkirakan mencapai Rp30,6 triliun per tahun 2023.

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani merupakan raja di Qatar, dan merupakan salah satu pemimpin terkaya di dunia. Kekayaannya sebagian besar berpengaruh terhadap kekuatan ekonomi di Qatar.

Menurut berbagai sumber, ia memiliki harta kekayaan Rp30,6 triliun per tahun 2023. Dengan harta kekayaan tersebut, ia dikenal sebagai simbol kesejahteraan negaranya.

Selain sebagai pemimpin, Sheikh Tamim juga mengelola sumber daya alam seperti gas alam terbesar di dunia. Selain itu sumber kekayaannya juga berasal dari berbagai investasi yang telah ia kelola.

Intip di sini sumber harta kekayaan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani

1. Qatar Investment Authority

Qatar Investment Authority merupakan salah satu dana kekayaan negara. Tujuannya, untuk mengelola investasi pendapatan dari sumber daya alam. QIA sendiri memiliki investasi global seperti saham, The Shard, dan aset-aset besar.

2. Properti Real Estat

Properti Real Estat ini meliputi berbagai mansion dan istana mewah di berbagai dunia. Contohnya seperti properti di London, New York, dan juga Paris.

1 2
