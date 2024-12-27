Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Marina Budiman, Perempuan Tajir di RI

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:53 WIB
Harta Kekayaan Marina Budiman, Perempuan Tajir di RI
Harta kekayaan Marina Budiman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Marina Budiman. Marina Budiman telah mencatatkan namanya dalam daftar perempuan terkaya di Indonesia.

1. Harta Marina

Dengan kekayaan mencapai USD 1,4 miliar atau sekitar Rp22,27 triliun (Kurs Rp16.193 per USD), ia menduduki posisi istimewa sebagai salah satu pengusaha sukses di Tanah Air.

2. Masuk daftar orang kaya

Pada 2023, Marina tercatat dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes, menduduki peringkat ke 47 dengan total kekayaan mencapai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp17,81 triliun. Dalam waktu singkat, nilai kekayaannya terus meningkat.

3. Data Forbes

Berdasarkan data Forbes Real Time per 26 Desember 2024, kekayaan Marina mencapai USD1,2 miliar atau setara dengan Rp19,43 triliun. Di tingkat global, ia menempati posisi ke 2.470 dalam daftar orang terkaya dunia hari ini.

4. Karier Marina

Saat ini, Marina menjabat sebagai Presiden Komisaris PT DCI Indonesia Tbk. (DCII), yaitu perusahaan penyedia pusat data terkemuka yang turut ia dirikan bersama Otto Toto Sugiri pada 2011.

Marina Budiman mulai berkarir di sektor perbankan, bekerja di Bank Bali pada 1985. Kemudian, ia bergabung dengan Sigma Cipta Caraka pada 1989, sebuah perusahaan teknologi yang kini dikenal sebagai Telkomsigma.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement