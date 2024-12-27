Harta Kekayaan Marina Budiman, Perempuan Tajir di RI

JAKARTA - Harta kekayaan Marina Budiman. Marina Budiman telah mencatatkan namanya dalam daftar perempuan terkaya di Indonesia.

1. Harta Marina

Dengan kekayaan mencapai USD 1,4 miliar atau sekitar Rp22,27 triliun (Kurs Rp16.193 per USD), ia menduduki posisi istimewa sebagai salah satu pengusaha sukses di Tanah Air.

2. Masuk daftar orang kaya

Pada 2023, Marina tercatat dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes, menduduki peringkat ke 47 dengan total kekayaan mencapai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp17,81 triliun. Dalam waktu singkat, nilai kekayaannya terus meningkat.

3. Data Forbes

Berdasarkan data Forbes Real Time per 26 Desember 2024, kekayaan Marina mencapai USD1,2 miliar atau setara dengan Rp19,43 triliun. Di tingkat global, ia menempati posisi ke 2.470 dalam daftar orang terkaya dunia hari ini.

4. Karier Marina

Saat ini, Marina menjabat sebagai Presiden Komisaris PT DCI Indonesia Tbk. (DCII), yaitu perusahaan penyedia pusat data terkemuka yang turut ia dirikan bersama Otto Toto Sugiri pada 2011.

Marina Budiman mulai berkarir di sektor perbankan, bekerja di Bank Bali pada 1985. Kemudian, ia bergabung dengan Sigma Cipta Caraka pada 1989, sebuah perusahaan teknologi yang kini dikenal sebagai Telkomsigma.