Qatar dan Abu Dhabi Siap Biayai Pembangunan 7 Juta Rumah di Indonesia

JAKARTA - Dua negara siap membiayai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan sebanyak 7 juta rumah di Indonesia.

1. Kesiapan Qatar dan Abu Dhabi

Hashim mengungkapkan kesiapan dua negara tersebut saat menghadiri acara bakti sosial Kementerian PKP, membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Jumat (27/12/2024).

2. Bangun 15 juta rumah

Hashim optimis bahwa target pembangunan 15 juta rumah sepanjang 5 tahun ke depan dapat di capai dengan tambahan bantuan dari pihak asing. Sehingga program tersebut tidak hanya di biayai oleh pendanaan dari dalam negeri saja, apalagi APBN.

"Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim.