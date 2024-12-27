Kisah Masinis Perempuan RI yang Operasikan Kereta Otomatis

JAKARTA - Kisah masinis perempuan Indonesia yang mampu mengoperasikan kereta otomatis. Masinis perempuan ini mengendalikan ular besi yakni rangkaian kereta listrik LRT Jabodebek.

Meski harus melalui berbagai tantangan kala meniti karier dalam profesi yang didominasi oleh laki-laki, Aura Rahmi Ramadan tidak memadamkan mimpinya untuk menjadi seorang pengemudi kereta api atau masinis.

"Bagi saya, menjadi masinis bukan sekadar karier, melainkan bentuk pelayanan untuk masyarakat, dan itu memberikan makna mendalam dalam hidup saya,” kata Aura di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

1. Kebijakan PT KAI (Persero)

Perjalanan yang ditempuh oleh Aura tidak terlepas dari kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang memberi ruang bagi para perempuan Indonesia untuk meniti karier sebagai seorang masinis.

Aura membagikan pengalamannya guna menjadi inspirasi bagi para masyarakat, terutama perempuan di luar sana, yang bermimpi untuk menjadi seorang masinis.