Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik MRT, LRT Jakarta hingga Transjakarta Gratis 31 Desember 2024-1 Januari 2025

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |08:44 WIB
Naik MRT, LRT Jakarta hingga Transjakarta Gratis 31 Desember 2024-1 Januari 2025
Transportasi gratis saat perayaan tahun baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat bisa menggunakan transportasi umum secara gratis pada perayaan tahun baru 2025. Transportasi yang bisa digunakan secara gratis adalah MRT, LRT, Mikrotrans atau JakLingko dan Transjakarta.

1. Tarif Gratis

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan dalam memeriahkan Semarak Jakarta Mendunia dalam rangka menyongsong 5 Abad Jakarta dan Tahun Baru 2025 pihaknya menggratiskan moda transportasi MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta pada 31 Desember dan 1 Januari.

"Selanjutnya untuk memeriahkan acara Semarak Jakarta Mendunia dalam rangka Menyongsong 5 Abad Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan Angkutan MRT, LRT dan Transjakarta pada tanggal 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024).

2. Mikrotrans atau JakLingko

Sedangkan moda transportasi Mikrotrans atau JakLingko dengan tarif Rp0 tetap gratis seperti biasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192137/perhubungan-zDbW_large.jpg
Catat! Ini Daftar Nomor Telepon Penting saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394/bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186522/pesawat-HepZ_large.jpg
Berikut Daftar Program Diskon Tiket Transportasi untuk Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183843/menhub_dudy_soal_transportasi_di_indonesia-MByt_large.jpg
Menhub Minta Masyarakat Ikut Bangun Sistem Transportasi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement