Naik MRT, LRT Jakarta hingga Transjakarta Gratis 31 Desember 2024-1 Januari 2025

JAKARTA - Masyarakat bisa menggunakan transportasi umum secara gratis pada perayaan tahun baru 2025. Transportasi yang bisa digunakan secara gratis adalah MRT, LRT, Mikrotrans atau JakLingko dan Transjakarta.

1. Tarif Gratis

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan dalam memeriahkan Semarak Jakarta Mendunia dalam rangka menyongsong 5 Abad Jakarta dan Tahun Baru 2025 pihaknya menggratiskan moda transportasi MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta pada 31 Desember dan 1 Januari.

"Selanjutnya untuk memeriahkan acara Semarak Jakarta Mendunia dalam rangka Menyongsong 5 Abad Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan Angkutan MRT, LRT dan Transjakarta pada tanggal 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024).

2. Mikrotrans atau JakLingko

Sedangkan moda transportasi Mikrotrans atau JakLingko dengan tarif Rp0 tetap gratis seperti biasa.